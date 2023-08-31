Расписание последнего вечернего поезда из Зеленоградска в Калининград временно изменено 2 сентября

Для обеспечения перевозок пассажиров 2 сентября изменяется время отправления последней вечерней «Ласточки», отправляющейся со станции Зеленоградск-Новый в Калининград.

Поезд № 6818 отправится в 22:43 (вместо поезда № 7130, отправляющегося по действующему расписанию в 21:55) и проследует по маршруту со всеми остановками. Время прибытия на Южный вокзал – 23:28.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.