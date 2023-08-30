Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва будет увеличен в сентябре

2023-08-30 10:53
Состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва будет увеличен в сентябре
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сентябре по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 721 «Ласточка».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября в 20:57, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:07. Из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправится 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября в 04:55 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:06.

Напомним, что августе и сентябре на Горьковской железной дороге назначен дополнительный скорый дневной поезд № 235/236 сообщением Нижний Новгород – Москва. Из Москвы состав отправляется в 09:05, прибывает в Нижний Новгород в 13:57. Из Нижнего Новгорода скорый поезд отправляется в 16:43 и прибывает в Москву в 22:09.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru