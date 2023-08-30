Состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва будет увеличен в сентябре

10:53

В сентябре по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 721 «Ласточка».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября в 20:57, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:07. Из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправится 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября в 04:55 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:06.

Напомним, что августе и сентябре на Горьковской железной дороге назначен дополнительный скорый дневной поезд № 235/236 сообщением Нижний Новгород – Москва. Из Москвы состав отправляется в 09:05, прибывает в Нижний Новгород в 13:57. Из Нижнего Новгорода скорый поезд отправляется в 16:43 и прибывает в Москву в 22:09.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.