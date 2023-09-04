Свыше 1,2 млн пассажиров перевезли «Ласточки» Екатеринбург – Качканар в первый год курсирования

13:14

2 сентября исполнился год с начала курсирования на Свердловской железной дороге пригородных электропоездов «Ласточка» по новому маршруту Екатеринбург – Качканар. Благодаря запуску «Ласточек» жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинский получили скоростное железнодорожное сообщение с Нижним Тагилом, уральской столицей и аэропортом «Кольцово». За первый год скоростными электричками перевезено свыше 1,2 млн пассажиров.

Пассажиропоток на направлении Качканар – Нижний Тагил за год вырос почти в 2 раза. Наполняемость поездов, особенно в пиковые дни (пятница, суббота, воскресенье), достигает 100%.

В настоящее время на маршруте ежедневно курсируют пять пар «Ласточек»: 4 – на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, еще одна соединяет Качканар с аэропортом «Кольцово». Отправление из Екатеринбурга в 03:40, 08:42, 10:21, 19:15 (здесь и далее – время местное), из Качканара – в 03:50, 08:52, 12:35, 14:51, 18:37. Время в пути в среднем составляет 3 часа 50 минут.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составляет 614 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров (в периоды действия сезонных льгот) – 307 рублей. Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда.

СвЖД последовательно расширяет сеть пригородных маршрутов, на которой для перевозки пассажиров используются комфортабельные скоростные электрички. В Свердловской области «Ласточки» курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. Со 2 сентября 2022 года СвЖД запустила скоростные электрички по новому маршруту Екатеринбург – Качканар, с 17 октября 2022 года – из Екатеринбурга в Красноуфимск. С 20 января 2023 года «Ласточка» начала курсировать из Екатеринбурга в город Североуральск (станция Бокситы). Это самый длинный пригородный маршрут в России, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.