Более 1 тыс. дополнительных поездов назначено на сентябрь

2023-09-05 09:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Спрос на поездки поездами дальнего следования в сентябре традиционно велик. Пассажиры уже оформили более 3,6 млн железнодорожных билетов для поездок по стране в этот месяц, что на 21% больше, чем годом ранее.

Для удовлетворения повышенного спроса АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «ЖД») назначило свыше 1 тыс. дополнительных поездов, более 600 из которых будут курсировать в сообщении с курортами Черноморского побережья.

Наибольшей популярностью среди южных городов пользуется Адлер, куда назначено 220 дополнительных поездов, а также Анапа (170 дополнительных поездов) и Новороссийск (140 дополнительных поездов).

Чаще всего пассажиры едут на юг из Москвы, Тамбова, Смоленска, Костромы, Вологды, Кирова, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Уфы.

Дополнительные поезда также назначены между Санкт-Петербургом и Архангельском, Москвой и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском.

На сезон отпусков, начиная с мая, компания уже назначила около 4,5 тыс. дополнительных поездов, что почти в 2 раза превышает изначально запланированные объемы. Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.

Кроме того, продлено до конца сентября курсирование ряда сезонных поездов: № 589/590 Москва – Новороссийск, № 459/460 Тамбов – Адлер, № 455/456 Новороссийск – Челябинск, № 227/228 Санкт-Петербург – Новороссийск, № 503/504 Уфа – Анапа и др.

Всего на период с 1 мая по 30 сентября компания предложила пассажирам 14 млн мест в южных поездах (+7% к аналогичному периоду 2022 года).

