С 4 сентября начнется тестирование графика движения поездов МЦД-4

С 4 сентября начнется тестирование графика движения для поездов МЦД-4. В связи с этим вносятся корректировки в расписание поездов радиальных диаметральных направлений. Так, ряд поездов Киевского и Горьковского направлений будут следовать по укороченным маршрутам до станции Минская и Курского вокзала соответственно. Далее поезда отправятся по соединительным линиям без пассажиров. В ходе тестовых поездок будут проводиться необходимые мероприятия по контролю подвижного состава на новой инфраструктуры перед запуском МЦД-4.

Обращаем внимание пассажиров, что с 4 сентября добраться до Киевского вокзала можно поездами дальних маршрутов, которые будут останавливаться на станциях и платформах Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская, Минская. Поезда Горьковского направления на Курском вокзале будут останавливаться на новой платформе, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.