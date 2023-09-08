Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2023-09-08 11:59
Железнодорожники делают доступнее достопримечательности Карелии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Гора Паасо в Сортавальском районе Карелии стала доступнее для туристов. На железнодорожном участке Сортавала – Хелюля был открыт новый остановочный пункт Морозная с двумя платформами.

Первая платформа длиной 210 м предназначена для приема пассажирских поездов «Ласточка», «Рускеальский экспресс», имеет переход на вторую платформу, где после зимнего турне будет стоять поезд «Деда Мороза».

На второй островной платформе длиной 350 м расположены пассажирские павильоны, оборудованные точками беспроводной зарядки мобильных телефонов. В едином стиле оформлены ограждение, малые архитектурные формы, элементы освещения. Настил на обеих платформах выполнен из лиственницы.

Помимо пассажирской инфраструктуры остановочного пункта Морозная, железнодорожники способствовали строительству и обустройству экологической тропы до горы Паасо (в 1,8 км). Были оборудованы сходы с платформы, большая площадка с очагом, декоративные мостики, лестницы и дорожки, веревочные и деревянные ограждения, установлены декоративные элементы. По мере подъема на гору железнодорожники очистили и обозначили дорожки к расположенному рядом памятнику в честь освобождения Карелии от захватчиков в период Великой Отечественной войны.

Отметим, что с вершины горы Паасо удобно наблюдать, как проходящие поезда по дамбе пересекают озеро Кармаланъярви, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

