Станция Лианозово МЦД-1 открылась после реконструкции в Москве

2023-09-08 09:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

7 сентября в Москве открылась после реконструкции станция Лианозово МЦД-1, расположенная на Савеловском направлении МЖД. Она стала составляющей частью крупного транспортно-пересадочного узла, объединившего железную дорогу, метро и наземные виды городского транспорта.

На текущем этапе в ходе реконструкции возведены две новые платформы, оборудованные навесами на всю длину для защиты от осадков, энергоэффективным освещением, динамической и статической навигацией.

Вместо наземного одноуровневого перехода через пути открылся интегрированный с новой станцией метро северный вестибюль-тоннель, в том числе для транзитного прохода из одной части города в другую. Пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию будет осуществляться в едином комфортном пространстве без выхода на улицу.

Внутренние стены и колонны вестибюля облицованы гранитными плитами. Фасады входных групп остеклены светопрозрачными панелями. В вестибюле разместился турникетно-кассовый зал, оборудованный кассой с заниженным окном. Для удобства пассажиров предусмотрены туалетные комнаты, в том числе для маломобильных граждан, а также пеленальная комната. Спуски с платформ оборудованы эскалаторами и лифтами.

Продолжаются работы по второму этапу реконструкции Линозово: строится южный подземный вестибюль, который будет примыкать к существующему городскому тоннелю под Лианозовским проездом, а также к перспективному пешеходному тоннелю через Дубнинскую улицу.

С завершением реконструкции в полном объеме станция Лианозово улучшит транспортное обслуживание для жителей районов Лианозово, Дмитровский и Восточное Дегунино, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

