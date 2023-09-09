Открыто движение городских электричек по четвертому Московскому центральному диаметру от Апрелевки до Железнодорожной

14:48

Церемония запуска пассажирского движения на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) состоялась 9 сентября в Москве с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров.

МЦД-4 – самый протяженный диаметр. Его длина – 86 км. Благодаря его запуску сквозным сообщением будут охвачены 8 из 10 радиальных направлений московской агломерации, а также связаны 7 из 10 столичных вокзалов.

Открытие МЦД-4 также улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Столица станет ближе и для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова и Балашихи. На момент запуска линии пассажирам будут доступны 36 остановочных пунктов (ТПУ Рижская и о. п. Беговая будут достроены в рамках 2 этапа), а также 17 станций с возможностью пересадки на метро, МЦД и МЦК. Жители столичного региона смогут экономить до 40% времени в пути. Электрички будут курсировать с интервалом 5,5 минут в часы пик. Прогнозируемый суточный пассажиропоток – 455 тыс. человек.

Напомним: строительство четвертого московского центрального диаметра стартовало в 2017 году и велось в сложнейших условиях городской застройки центра Москвы без остановки движения поездов на этих участках. Всего в рамках развития инфраструктуры для МЦД-4 уложено 65 км новых главных путей. Построено и реконструировано 15 остановочных пунктов.

Чтобы связать никогда не связанные Киевское и Горьковское направления, железнодорожники построили новую Киевско-Смоленскую соединительную ветвь, а существующие участки расширили дополнительными главными путями. В частности, построены 3 главный путь Солнечная — Апрелевка, 4 главный путь Киевский вокзал — Апрелевка. Реконструированы участки Беговая — Савёловская, Марьина Роща — Каланчёвская, Каланчёвская — Курская, Курская — Карачарово.

При строительстве четвертого диаметра применялось множество уникальных инженерно-технических решений. Например, был возведен комплекс из трех железнодорожных восьмипролетных эстакад протяженностью более 340 м на участке Площадь Трех вокзалов — Курская на Комсомольской площади. Сборка пролетных строений и арок Каланчёвского путепровода выполнялась на стапелях временных площадок с их последующей продольной и поперечной надвижками кранами повышенной грузоподъемности. Протяженность самого длинного арочного пролета составляет почти 80 м, а ее вес — 1200 т. Такое инженерное решение позволило «перешагнуть» тоннели Сокольнической линии метро, построенные в 1934-1935 годах.

Киевско-Смоленская соединительная ветвь в значительной степени состоит из искусственных сооружений: путепроводы, мосты и эстакады для исключения пересечений с городскими магистралями. Кроме станции Тестовская, которая построена прямо на соединительной ветви, здесь также возведены: мост через реку Москва (длина 286 м), железнодорожный путепровод через пути Киевского направления и эстакада (длина 2 км) не имеющая аналогов в России. Также благодаря соединительной ветви Киевское направление, последнее из радиальных не имевших пересадки на МЦК, получило такую возможность: теперь пересадка возможна на станции Кутузовская.

Отметим также, что в ходе работ по развитию инфраструктуры МЦД реконструкция всех остановочных пунктов ведется в новом стандарте транспортного обслуживания пассажиров с современной навигацией, созданием доступной среды, а также благоустройством прилегающих территорий.

Одним из главных преимуществ проектов МЦД является высокая степень интеграции пригородно-городского железнодорожного транспорта, метрополитена и других видов общественного транспорта в единую сеть, что позволит создать надежный транспортный каркас Центрального транспортного узла. С этой целью строятся современные транспортно-пересадочные узлы, внедряется единая тарифная политика, пассажирам предлагается широкий выбор сопутствующих сервисов.