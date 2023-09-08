Холдинг «ЖД» обеспечит бесплатный бессрочный проезд жителям блокадного Ленинграда

18:18

В преддверии празднования в России 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который будет отмечаться в России 27 января 2024 года, холдинг «ЖД» принял решение о предоставлении с 1 декабря 2023 года жителям блокадного Ленинграда права бесплатного проезда в поездах дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении, без ограничения по количеству поездок.

Бесплатный проезд возможен в вагонах с местами для сидения, плацкартных, купейных и вагонах СВ поездов дальнего следования всех категорий, в поездах «Сапсан» – в базовом, экономическом и бизнес-классе. Льгота распространяется на лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». С каждым из них может бесплатно проследовать один сопровождающий.

Безденежный билет можно будет оформить уже с 14 сентября в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение о награждении знаком «Жителю блокадного Ленинграда»).

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с жителей блокадного Ленинграда и сопровождающего их лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельное белье) и питание.

В настоящее время бессрочный бесплатный проезд без ограничения количества поездок предоставляется только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.