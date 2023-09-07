Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда к Черному морю

2023-09-07 16:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в сентябре на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья. Составы формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «ЖД») будут курсировать по наиболее популярным маршрутам:

  • № 290/289 Екатеринбург – Анапа: отправление из Екатеринбурга 8 и 18 сентября, из Анапы 7, 11 и 21 сентября;
  • № 353/354 Пермь – Адлер: отправление из Перми 13, 20, 24 и 28 сентября, из Адлера 8, 16, 23, 27 сентября и 1 октября;
  • № 522/521 Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил, Екатеринбург): отправление из Приобья с 16 по 26 сентября по четным дням, из Новороссийска с 20 по 30 сентября по четным дням;
  • № 523/524 Екатеринбург – Имеретинский Курорт: отправление из Екатеринбурга с 16 по 22 сентября по четным дням (кроме 20 сентября), из Имеретинского Курорта с 19 по 25 сентября по нечетным дням (кроме 23 сентября);
  • №525/526 Екатеринбург – Новороссийск: отправление из Екатеринбурга с 20 по 26 сентября по четным дням, из Новороссийска с 23 по 29 сентября по нечетным дням.

Всего в сентябре холдингом «ЖД» назначено свыше 1 тыс. дополнительных поездов, более 600 из которых будут курсировать в сообщении с курортами Черноморского побережья.

Наибольшей популярностью среди южных городов пользуются Адлер, Анапа и Новороссийск. Чаще всего пассажиры едут на юг из Москвы, Тамбова, Смоленска, Костромы, Вологды, Кирова, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Уфы.

Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

