В сентябре на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда к Черному морю

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в сентябре на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья. Составы формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «ЖД») будут курсировать по наиболее популярным маршрутам:
Всего в сентябре холдингом «ЖД» назначено свыше 1 тыс. дополнительных поездов, более 600 из которых будут курсировать в сообщении с курортами Черноморского побережья.
Наибольшей популярностью среди южных городов пользуются Адлер, Анапа и Новороссийск. Чаще всего пассажиры едут на юг из Москвы, Тамбова, Смоленска, Костромы, Вологды, Кирова, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Уфы.
Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.