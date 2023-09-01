Новые правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа вступили в силу с 1 сентября

11:47

В соответствии с приказом Минтранса России от 5 октября 2022 года № 352, с 1 сентября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

Документ учитывает нововведения в железнодорожном законодательстве, появившиеся в последнее время, развитие информационных технологий и сервисов, а также устраняет выявленные в ходе практического применения пробелы в регулировании вопросов перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа.

Теперь в нормативном акте прописан перечень документов, удостоверяющих личность, на основании которых осуществляется оформление билетов на поезда дальнего следования. В него, в частности, входят паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, свидетельство о рождении лица, не достигшего возраста 14 лет, военный билет военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций и др. В предыдущей версии правил подробный список прописан не был.

С полным перечнем можно ознакомиться в тексте документа, который опубликован на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Правила перевозок»/«Оформление перевозки пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения». Новыми правилами также урегулирована ситуация покупки билета при замене паспорта.

Помимо этого, в документе, который вступит в силу с 1 сентября, закреплено право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи. Стоит отметить, что все пассажиры по-прежнему проезжают на своих местах согласно купленным билетам. Доступ к столику предоставляется только на время – на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед. Если же в пути следования возникает спорная ситуация, пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда. Сотрудники проездной бригады, обратившись к новому пункту правил, смогут урегулировать вопрос.

Еще одним нововведением стало обязательное требование при удалении из поезда безбилетного несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста 16 лет, проезжающего без сопровождения взрослых, передать его сотрудникам органов внутренних дел.

Отдельно отметим, что новые правила перевозок дополнены требованием о размещении лицами, не являющимися перевозчиками, информации об основаниях взаимодействия с перевозчиком, порядке рассмотрения жалоб и обращений граждан, а также претензий граждан о возмещении убытков. Это сделано с целью защиты потребителей от деятельности недобросовестных компаний.

Кроме того, изменения касаются перевозок домашних животных. Теперь мелкие собаки без клетки или контейнера будут перевозиться только по правилам для крупных собак – с выкупом отдельного купе.

С полным текстом документа можно ознакомиться на нашем сайте ОАО «ЖД» в разделе «Правила перевозок».