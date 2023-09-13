Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

13 и 15 сентября на Красноярской магистрали изменится расписание некоторых пригородных поездов

2023-09-13 09:33
13 и 15 сентября на Красноярской магистрали изменится расписание некоторых пригородных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением ремонтных работ на КрасЖД изменится график движения некоторых пригородных поездов в среду и пятницу, 13 и 15 сентября.

13 сентября на 24 минуты позже выйдет в рейс дневной электропоезд Базаиха – Зеледеево. Отправление со станции Базаиха в 13:07 (вместо 12:43), прибытие в Зеледеево в 15:33 (вместо 15:09).

В обратном направлении поезд Зеледеево – Красноярск отправится из Зеледеево на 21 минуту позже – в 15:49 вместо 15:28. Прибытие в Красноярск в 17:30.

15 сентября маршрут утреннего электропоезда Красноярск – Камарчага будет продлен до станции Уяр (отправление со станции Красноярск в 08:49, прибытие на станцию Камарчага 11:02, прибытие на станцию Уяр в 12:24). В обратном направлении отправление из Уяра в 16:29, прибытие в Красноярск в 19:38.

Также в эти дни некоторые пригородные поезда, курсирующие в направлении Зеледеево и Уяра, будут отправляться в поездки на несколько минут позже.

Время указано местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

