«Ласточки» Санкт-Петербург – Псков – Печоры будут останавливаться на платформе Аэропорт (около аэропорта «Пулково»)

13:40

Для повышения качества обслуживания пассажиров с 10 декабря поезда «Ласточка» №№ 809, 810, 812, 813, 815, 816, курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Псков – Печоры, будут делать дополнительную остановку на платформе Аэропорт (около аэропорта «Пулково»). При этом время в пути следования у поездов не изменится.

В дни праздников в 2023 и 2024 годах по маршруту Санкт-Петербург – Псков будет курсировать дополнительный поезд «Ласточка» № 817/818. Он будет отправляться из Санкт-Петербурга в 09:30 и прибывать в Псков в 13:24, из Пскова отправляться в 14:15 и прибывать в Санкт-Петербург в 18:08. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Аэропорт, Гатчина, Луга-1, Плюсса и Струги Красные.

В «Ласточке» комплектации «Премиум» представлено 3 класса обслуживания: базовый, эконом и бизнес. В салоне есть все необходимое для комфортного путешествия: кресла с регулировкой, индивидуальные розетки для зарядки гаджетов, кулеры с питьевой водой, места для проезда пассажиров с домашними питомцами, экологически чистые туалетные комнаты. Кроме того, вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) скидка составит 65%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет – 30%.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.