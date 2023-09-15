«Ласточки» Серовского направления Свердловской магистрали будут останавливаться на станции Дровяное с 22 сентября

По запросам жителей Свердловской области СвЖД вводит дополнительную остановку для скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Серов и Екатеринбург – Бокситы. С 22 сентября они будут останавливаться на станции Дровяное (поселок Красноярка Серовского городского округа).

В связи с добавлением остановки с 22 сентября незначительно изменится время прибытия и отправления «Ласточек»:

№ 7071 Екатеринбург – Серов: отправление в 17:25 по местному времени (по графику), прибытие на станцию Дровяное в 22:44, отправление в 22:45, прибытие в Серов в 23:05 (позже на 2 минуты);

№ 7072 Серов – Екатеринбург: отправление в 03:16 (раньше на 2 минуты), Дровяное прибытие/отправление в 03:36-03:37, прибытие в Екатеринбург в 09:21 (по графику);

№ 7075 Екатеринбург – Бокситы: отправление в 16:00 (по графику), Дровяное 21:20-21:21, Серов 21:42 (позже на 2 минуты) – 21:56, прибытие в Бокситы в 23:32 (по графику);

№ 7076 Бокситы – Екатеринбург: отправление в 04:13 (по графику), Серов 05:49-06:00 (раньше на 2 минуты), Дровяное 06:20-06:21, прибытие в Екатеринбург в 11:44 (по графику).

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда. При посадке в «Ласточку», помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

При поездке со станции Дровяное, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить проездной документ у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора).

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.