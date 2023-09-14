За 8 месяцев 2023 года продажи билетов на пригородные поезда через мобильные приложения на Юго-Восточной железной дороге выросли в 1,5 раза

В январе-августе 2023 года через мобильные приложения «ЖД Пассажирам» и «Пригород» было приобретено 165,4 тыс. билетов на пригородные поезда, курсирующие в границах ЮВЖД. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (108,8 тыс. билетов).

Наибольшее число билетов таким способом оформлено для проезда по маршрутам Воронеж-1 – Грязи-Воронежские, Воронеж-1 – Лиски – Россошь, Воронеж-1 – Касторная-Курская – Курск, Воронеж-1 – Старый Оскол – Белгород, Воронеж-1 – Липецк, Белгород – Наумовка, Белгород – Курск, Мичуринск-Уральский – Богоявленск, Мичуринск-Уральский – Тамбов-1.

Напомним, что купить билет на пригородные поезда через мобильные приложения можно в любое удобное время без комиссии. После покупки распечатывать бумажный вариант необязательно. Необходимо сохранить электронную версию непосредственно на мобильном устройстве – так она будет доступна для просмотра разъездному кассиру даже при отсутствии интернета.

Помимо приобретения проездных документов, через приложения «ЖД Пассажирам» и «Пригород» можно оплатить провоз багажа и домашних животных, посмотреть актуальное расписание движения поездов и стоимость проезда, а также обратиться к специалистам компании-перевозчика по вопросам улучшения организации пригородных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.