Свердловская магистраль назначает дополнительные электрички Аэропорт «Кольцово» – Екатеринбург-Пассажирский

16:30

С 18 сентября Свердловская железная дорога назначает дополнительные пригородные поезда сообщением Аэропорт «Кольцово» – Екатеринбург-Пассажирский. Они будут доставлять студентов и преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) из Новокольцовского кампуса в центр города и обратно. На маршруте будут задействованы обычные электрички и поезда «Ласточка».

Дополнительные поезда будут курсировать с понедельника по субботу с остановками на о. п. Первомайская (расположена в шаговой доступности от главного корпуса УрФУ) и станции Шарташ. Время в пути от о. п. Аэропорт Кольцово до о. п. Первомайская – 23 минуты. Для комфортной высадки/посадки пассажиров время стоянки поездов на о. п. Первомайская будет увеличено до 5-6 минут.

Поезд № 6053 Аэропорт «Кольцово» – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться в 07:41 (здесь и далее – время местное), Шарташ прибытие/отправление 08:00-08:01, о. п. Первомайская 08:04-08:09, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 08:13.

Поезд № 6055 Аэропорт «Кольцово» – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться в 17:20, Шарташ 17:42-17:43, о. п. Первомайская 17:46-17:47, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 17:51.

Поезд № 6056 Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт «Кольцово» будет отправляться в 16:20, о. п. Первомайская в 16:24-16:30, Шарташ 16:32-16:34, прибытие на о. п. Аэропорт «Кольцово» в 16:53.

Также для удобства студентов будет скорректировано расписание ежедневного пригородного поезда № 6037 Аэропорт «Кольцово» – Екатеринбург-Пассажирский. С 18 сентября он будет отправляться в 09:06 (позже на 37 минут), о. п. Первомайская 09:35-09:40, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 09:44 (позже на 40 минут).

Стоимость проезда по маршруту, который входит в зону действия единого городского тарифа (ЕГТ), составляет 35 рублей, для студентов и школьников в учебный период (с 1 сентября по 15 июня) – 17,5 рублей.

Оформить проездные документы можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда. При поездке с о. п. Аэропорт «Кольцово», где нет пригородных касс, также есть возможность купить билет у контролера-кассира в вагоне, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.