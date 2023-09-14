Более 14 тыс. домашних животных холдинг «ЖД» перевез минувшим летом без сопровождения хозяев

16:18

С июня по август 2023 года холдингом «ЖД» перевезено в поездах дальнего следования более 14 тыс. домашних животных без сопровождения хозяев. Это на треть больше, чем за летние месяцы прошлого года.

Традиционно чаще всего животных отправляли из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Самары.

Рекордсменами по продолжительности поездки стали хомяки и черепаха, которых доставили из Москвы во Владивосток.

Похоже, в сезон отпусков некоторые хозяева решили устроить каникулы своим питомцам и отправили их на южные курорты: собак, кошек и попугаев — в Адлер, морскую свинку и рыбок — в Сочи, шиншилл — в Анапу.

Услуга стала доступна в конце 2018 года. С тех пор оформлено более 150 тыс. документов для перевозки питомцев без сопровождения хозяев.