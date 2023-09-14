Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 14 тыс. домашних животных холдинг «ЖД» перевез минувшим летом без сопровождения хозяев

2023-09-14 16:18
Более 14 тыс. домашних животных холдинг «ЖД» перевез минувшим летом без сопровождения хозяев
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С июня по август 2023 года холдингом «ЖД» перевезено в поездах дальнего следования более 14 тыс. домашних животных без сопровождения хозяев. Это на треть больше, чем за летние месяцы прошлого года.

Традиционно чаще всего животных отправляли из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Самары.

Рекордсменами по продолжительности поездки стали хомяки и черепаха, которых доставили из Москвы во Владивосток.

Похоже, в сезон отпусков некоторые хозяева решили устроить каникулы своим питомцам и отправили их на южные курорты: собак, кошек и попугаев — в Адлер, морскую свинку и рыбок — в Сочи, шиншилл — в Анапу.

Услуга стала доступна в конце 2018 года. С тех пор оформлено более 150 тыс. документов для перевозки питомцев без сопровождения хозяев.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru