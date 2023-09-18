19 сентября изменится расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги

10:16

В связи с проведением ремонтных работ на КрасЖД 19 сентября изменится график движения некоторых пригородных поездов.

В этот день отменяется утренний электропоезд Красноярск – Камарчага – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 08:49, прибытие на станцию Камарчага в 11:02, прибытие на станцию Красноярск в 15:22).

Маршрут следования дневной электрички Красноярск – Камарчага – Красноярск сократится до станции Зыково. Отправление со станции Красноярск в 12:10, прибытие на станцию Зыково в 13:09, отправление со станции Зыково в 17:12, прибытие на станцию Красноярск в 18:08.

Пассажиры могут воспользоваться дублирующими маршрутами на направлении Красноярск – Камарчага – Красноярск. Так, из Красноярска до Камарчаги будут курсировать 5 пригородных поездов, включая 2 утренних, в обратном направлении – 4.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.