Ускоренный межобластной поезд сообщением Воронеж-1 – Тамбов-1 – Воронеж-1 выйдет в первый рейс 22 сентября

22 сентября состоится первый рейс ускоренного межобластного поезда по маршруту Воронеж-1 – Тамбов-1 – Воронеж-1, который будет перевозить пассажиров с организованной пересадкой на станции Мичуринск-Уральский по пятницам и воскресеньям:

по пятницам поезд будет курсировать, отправляясь со станции Воронеж-1 в 16:07, прибывая на станцию Тамбов-1 в 19:40. Из Тамбова состав будет отправляться в 18:42 и прибывать в Воронеж в 22:16. Остановки предусмотрены на станциях Усмань, Грязи-Воронежские, Никифоровка, Сабурово, Селезни и Радужный;

по воскресеньям поезд будет курсировать, отправляясь со станции Воронеж-1 в 16:58, прибывая на станцию Тамбов-1 в 20:38. Из Тамбова состав будет отправляться в 18:47 и прибывать в Воронеж в 22:16. Остановки предусмотрены на станциях Усмань, Грязи-Воронежские, Никифоровка, Сабурово, Селезни, Челновская, Пушкари и Радужный.

Среднее время следования поездов в пути – 3 часа 30 минут. Стоимость проезда в одну сторону – 624 рубля. Для школьников и студентов предусмотрена скидка – 50% от стоимости билета.

Напомним, что скоростное сообщение между региональными центрами открывается в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.