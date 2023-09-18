20, 21, 24 и 25 сентября изменится график движения пригородных поездов в Самарской области

16:19

20, 21, 24 и 25 сентября в Самарской области изменится расписание пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов на одном из основных участков Куйбышевской магистрали.

В связи с работами внесены существенные корректировки в расписание движения пригородных составов на направлениях Самара – Сызрань-1 и Самара – Похвистнево.

Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, а часть электричек будет выведена из расписания.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.