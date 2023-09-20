В летний период 2023 года на Юго-Восточной железной дороге благодаря специальному сервису на сайте ОАО «ЖД» найдено более 1,6 тыс. забытых вещей

14:19

В июне-августе 2023 года благодаря специальному онлайн-сервису работники Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) вернули владельцам 1639 предметов. Это на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала текущего года пассажирам возвращено 3198 вещей, забытых в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК» (+27,8% к январю-августу 2022 года).

В этот отпускной сезон в вагонах оставляли солнцезащитные очки, кепки, шляпы и косметички. Как и в другие сезоны, пассажиры забывали зарядные устройства, документы, банковские карты и предметы одежды. Среди необычных находок, обнаруженных в поездах этим летом, – торговый стеллаж.

Напомним: если пассажир оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «ЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям.

Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с даты начала поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.