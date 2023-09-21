Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-августе 2023 года услугами сопровождения на вокзалах Горьковской железной дороги воспользовались более 15 тыс. маломобильных пассажиров

2023-09-21 14:04
За январь-август 2023 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированная помощь оказана более 15,8 тыс. маломобильных пассажиров, что на 27,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (3616 человек), Киров (3218 человек), Казань (1713 человек) и Ижевск (1158 человек).

Работники Центра содействия мобильности ОАО «ЖД» встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставят кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогут с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Напомним: заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

