Осенью со станций Куйбышевской магистрали в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний» можно отправиться в новые путешествия

2023-09-21 09:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Куйбышевской железной дороге разработаны новые направления для путешествий в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

Так, 6 октября дети и взрослые из Самары и Ульяновска могут отправиться в город-герой Волгоград. Путешествие на двухэтажных поездах пройдет в рамках проекта «Вагон знаний». Специально для ребят подготовлена познавательно-патриотическая программа «Главный урок истории». Во время тура школьники посетят памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, где узнают об истории легендарного сражения и о создании мемориального комплекса, посетят экспозицию «Оружие Победы» в музее-панораме «Сталинградская битва».

Кроме того, с 6 по 8 октября школьники совершат поездку по новому маршруту Самара – Владимир – Суздаль – Самара. В ходе познавательного тура ребята познакомятся со знаковыми достопримечательностями древнерусских городов Золотого кольца России.

Также для путешественников доступны новые туры и в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». Например, в ноябрьские праздники из Самары желающие смогут отправиться в железнодорожный круиз в Уфу, Екатеринбург, Владимир, Суздаль, Ярославль и Ростов Великий, а из Уфы – в Екатеринбург.

Кроме того, в осенне-зимний период путешественников ждут уже полюбившиеся направления: Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары, Нижний Новгород, Москва и Волгоград.

Ознакомиться с календарем тематических железнодорожных проектов подробнее можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22, а также на сайте Куйбышевской железной дороги в разделе «Пассажирские перевозки», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

