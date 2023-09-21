22 сентября на один день изменится расписание движения некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги

22 сентября на один день изменится расписание движения некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги

09:29

В пятницу, 22 сентября, в связи с ремонтными работами на Красноярской железной дороге на один день изменится расписание движения некоторых пригородных поездов.

Маршрут следования утреннего электропоезда Бугач – Зыково сократится до станции Базаиха. Отправление со станции Бугач в 06:17, отправление со станции Красноярск в 06:34, прибытие на станцию Базаиха в 07:18. В обратном направлении будет следовать поезд Базаиха – Красноярск. Отправление со станции Базаиха в 08:44, прибытие на станцию Красноярск в 09:17.

Электропоезд Красноярск – Камарчага будет следовать по сокращенному маршруту до станции Сорокино. Отправление со станции Красноярск на 47 минут позже – в 12:57 (вместо 12:10), прибытие на станцию Сорокино в 15:19 (вместо 13:43). В обратном направлении будет следовать поезд Сорокино – Красноярск. Отправление со станции Сорокино в 16:35, прибытие на станцию Красноярск в 18:08.

Маршрут утреннего электропоезда Красноярск – Камарчага будет продлен до станции Уяр (отправление со станции Красноярск в 08:49, прибытие на станцию Камарчага 11:02, прибытие на станцию Уяр в 12:24). В обратном направлении отправление из Уяра в 16:29, прибытие в Красноярск в 19:38.

Кроме того, на 1 час 37 минут позже в пятницу выйдет в рейс электричка Заозерная – Красноярск. Отправление со станции Заозерная в 08:35 (вместо 06:58), прибытие на станцию Красноярск в 12:25 (вместо 10:47).

Не будут курсировать в этот день поезда:

Красноярск – Снежница – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 12:05, отправление со станции Снежница в 13:10);

Камарчага – Красноярск (отправление со станции Камарчага в 12:59);

Красноярск – Уяр (отправление со станции Красноярск в 07:08).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства, просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок и при необходимости пользоваться дублирующими маршрутами.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.