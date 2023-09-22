Пассажиры «Ласточки» до Нижнего Тагила смогут принять участие в «железнодорожной» экскурсии и побывать в роли машиниста электропоезда

Пассажиры «Ласточки» до Нижнего Тагила смогут принять участие в «железнодорожной» экскурсии и побывать в роли машиниста электропоезда

13:01

В субботу, 30 сентября, пассажиры пригородного электропоезда «Ласточка» № 7061 Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар смогут принять участие в бесплатной «железнодорожной» экскурсии в Нижнем Тагиле. Акция приурочена к 20-летию ОАО «ЖД» и 145-летию Свердловской магистрали.

Для участия в экскурсии необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию на сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила, а по прибытии в Нижний Тагил предъявить билет на «Ласточку» № 7061 (отправление из столицы Урала в 08:42 по местному времени, прибытие в 10:34).

Мероприятие начнется в 10:40. Экскурсовод будет встречать туристов на платформе. Группа посетит Музей истории Нижнетагильского региона СвЖД, который располагается в бывшем паровозном депо на станции Нижний Тагил (каменное здание постройки XIX века). Туристы познакомятся с историей железнодорожного транспорта на Урале с XIХ века и до наших дней: основные разделы экспозиции посвящены созданию уральской Горнозаводской железной дороги, истории паровозного дела, развитию станций Нижний Тагил и Смычка.

В учебном центре современного депо все желающие смогут побывать в роли машиниста электропоезда с помощью тренажера виртуальной реальности, а после смастерить из бумаги модель «Ласточки» и забрать сувенир с собой. Экскурсия завершится возле старинного паровоза «Лебедянка» Л-1635, установленного на привокзальной площади Нижнего Тагила. Далее можно будет самостоятельно погулять по городу и познакомиться с другими достопримечательностями.

Обратно в Екатеринбург туристы смогут вернуться на «Ласточках» отправлением из Нижнего Тагила в 14:48, 16:58 или 20:22.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания». Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления поезда. При посадке в вагон, помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.