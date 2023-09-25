С 7 ноября временно изменится расписание поезда «Ласточка» Нижний Новгород – Иваново

12:04

В связи с сезонным снижением пассажиропотока поезд «Ласточка» № 741/742 сообщением Нижний Новгород – Иваново с 7 ноября переводится в режим курсирования «по дням недели». Так, «Ласточка» № 741 Нижний Новгород – Иваново будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, а «Ласточка» № 742 Иваново – Нижний Новгород – по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Напомним, что «Ласточка» была запущена 1 июня 2023 года. Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 19:07 и прибывает в Иваново в 22:17, из города Иваново отправляется в 06:55, прибывая в Нижний Новгород в 10:05. Время в пути – 3 часа 10 минут. Остановки предусмотрены на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

На маршруте курсирует «Ласточка» в комплектации «Премиум». В ней представлено 3 класса обслуживания: базовый, эконом и бизнес. В салоне есть все необходимое для комфортного путешествия: кресла с регулировкой, индивидуальные розетки для зарядки гаджетов, кулеры с питьевой водой, места для проезда пассажиров с домашними питомцами, экологически чистые туалетные комнаты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.