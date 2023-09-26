Количество пользователей сервиса доставки посылок на вокзалах Горьковской железной дороги в январе-августе 2023 года выросло на 10%

11:03

В январе-августе 2023 года на вокзалах Горьковской железной дороги сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» воспользовались порядка 27 тыс. человек. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 16,2 тыс. стали получателями бандеролей, порядка 10,8 тыс. – сами отправляли корреспонденцию.

Чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 8 месяцев 2023 года услугой доставки посылок здесь воспользовались более 7,2 тыс. человек, из них 4,2 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, 3 тыс. – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте www.dzvr.ru.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.