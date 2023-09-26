Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание нескольких пригородных поездов изменится на БАМе в сентябре-октябре (Восточно-Сибирская магистраль)

2023-09-26 09:22
Расписание нескольких пригородных поездов изменится на БАМе в сентябре-октябре (Восточно-Сибирская магистраль)
В связи с масштабными работами по реконструкции инфраструктуры БАМа на Восточно-Сибирской железной дороге с 26 сентября изменится расписание некоторых пригородных поездов.

Так, 26 сентября в связи с ремонтно-путевыми работами на ст. Тыя изменится расписание пригородных поездов № 6369 Северобайкальск – Дабан, № 6370 Дабан – Северобайкальск, № 6367 Дабан – Киренга и № 6368 Киренга – Дабан. Разница с действующим расписанием составит от +2 часов 36 минут до +3 часов 10 минут.

В связи с ремонтно-путевыми работами на участке Речушка – Видим 30 сентября и 2 октября изменится расписание пригородных поездов № 6051 Коршуниха-Ангарская – Вихоревка, № 6052 Вихоревка – Коршуниха-Ангарская; 30 сентября, 1, 2 октября – № 6565 Усть-Илимск – Кежемская. Разница с действующим расписанием составит от +10 минут до +1 часа 32 минут.

6 октября в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Нижнеангарск – Холодный изменится расписание пригородных поездов № 6371 Новый Уоян – Северобайкальск и № 6372 Северобайкальск – Новый Уоян. Разница с действующим расписанием составит от +3 часов 23 минут до +3 часов 47 минут.

Восточно-Сибирская магистраль приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит учитывать эту информацию при планировании поездок. Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

