Изменяется график движения пригородных поездов в Самарской области

16:55

27, 29 сентября, а также 1, 4, 5, 8, 11, 15 октября в Самарской области (Куйбышевская железная дорога) изменится расписание пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов на одном из основных участков Куйбышевской железной дороги.

В связи с работами внесены существенные корректировки в расписание движения пригородных составов на направлении Самара – Жигулевское Море – Тольятти. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте; часть электричек будет выведена из расписания.

К примеру, 27 сентября будет выведена часть рейсов «Ласточек» Самара – Тольятти – Самара. Для удобства пассажиров, которые учатся и работают в столице Самарской области, будет сохранен утренний рейс «Ласточки» из Тольятти в Самару и вечерний рейс в обратном направлении.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.