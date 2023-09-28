Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

1 октября билеты на «Сапсаны», «Ласточки» и ряд туристических поездов можно приобрести со скидкой 20%

2023-09-28 15:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь 20-летия компании холдинг «ЖД» запускает специальную тарифную акцию. 1 октября билеты на поезда, перевозчиком в которых является Дирекция скоростного сообщения ОАО «ЖД», можно приобрести со скидкой 20%.

Специальные условия покупки билетов распространяются на поезда «Сапсан» и «Ласточка», курсирующие более чем по 15 направлениям, а также на некоторые туристические поезда (например, «Переславский экспресс» и «Бобренок», ретропоезда «Рускеальский экспресс» и «Уральский экспресс») на всю глубину продажи.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Акции».

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Специальная скидка применяется автоматически при покупке проездного документа. Не суммируется с другими специальными тарифами/скидками.

