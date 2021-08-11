Около 400 свай для подэстакадного и подземного вестибюлей вбили строители на станции Каланчевская

11:04

Продолжаются масштабные работы по реконструкции центрального участка от Курского вокзала до станции Каланчевская, расположенного на территории с плотной городской застройкой, для развития действующего МЦД-2 Нахабино – Подольск и запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. В настоящее время для подэстакадного и подземного вестибюлей строители вбили в котлован около 400 свай.

Подземный вестибюль общей площадью 3,5 тыс. кв. м строится в несколько этапов из-за масштабности производимых работ. Часть из них выполняется под действующими путями, в связи с чем потребовалось установить на данном участке реверсивное движение поездов. С 4 июля электропоезда, следующие до Подольска и Нахабино, останавливаются у новой пассажирской платформы, попасть на которую можно по временному мосту со стороны Каланчевской улицы и Комсомольской площади. На платформе установлены турникеты и кассовые аппараты. Фасады подземного вестибюля будут выполнены из стекла, в нем разместятся кассовые павильоны, санитарные комнаты, лифты и эскалаторы. Также предусмотрены зоны для билетопечатающих и вендинговых аппаратов.

Кроме того, в настоящее время проводится демонтаж старой пассажирской инфраструктуры: кассовых павильонов, платформы. После окончания этих работ строители приступят к возведению новой платформы с навесом во всю длину, удобной навигацией и современным светодиодным освещением. Для сохранения исторического облика станции колонны навеса облицуют бордовым гранитом с вкраплениями, а капители выполнят из черного гранита.

Реконструкция центрального участка от Курского вокзала до станции Каланчевская началась в 2019 году. За прошедшее время был проведен вынос городских коммуникаций, построено более 2 км подпорных железобетонных стен, которые, в том числе, снижают уровень шума от поездов, реконструировано 3 автодорожных путепровода на улицах Казакова, Старая и Новая Басманная, пешеходный мост в Хомутовском тупике, возведен первый из трех железнодорожных путепроводов на Комсомольской площади, уложен IV главный путь, движение по которому открыто 29 мая 2021 года.

Все работы по строительству на участке будут завершены в 2023 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.