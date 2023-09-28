Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Часть пригородных поездов Красноярской магистрали изменит расписание в связи с завершением дачного сезона

2023-09-28 12:39
На Красноярской железной дороге в связи с завершением дачного сезона и сезона отпусков обновляется расписание пригородных поездов. У некоторых электричек сократятся маршруты следования и изменятся дни курсирования.

Так, с 29 сентября вместо пригородного поезда Красноярск – Кемчуг (курсировал по пятницам) в расписании появится маршрут Красноярск – Зеледеево - Красноярск. До 8 октября он будет ходить ежедневно, кроме субботы, а с 8 октября – только по будним дням. Отправление из Красноярска в 17:51, отправление из Зеледеево в 19:33.

С 3 октября закрывается дачный маршрут Красноярск-Северный – Кача. Вместо него будет ходить утренний электропоезд Красноярск-Северный – Красноярск – ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Отправление со станции Красноярск-Северный в 08:29, прибытие на станцию Красноярск в 09:09.

С 7 октября перестанет курсировать субботний электропоезд Красноярск – Сорокино – Красноярск. На этом маршруте пассажиры смогут воспользоваться дополнительно назначенным ежедневным поездом Красноярск – Камарчага. Отправление из Красноярска в 08:49, прибытие в Камарчагу в 11:02.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

