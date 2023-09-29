Поезд «20 лет ОАО «ЖД» презентовали на Казанском вокзале Москвы

14:42

29 сентября в рамках празднования 20-летия ОАО «ЖД» на Казанском вокзале Москвы состоялась презентация пассажирского поезда, специально брендированного к этой дате. В мероприятии принял участие заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

Свой первый рейс поезд совершит между Москвой и Казанью, отправившись из столицы сегодня в 19:08 и вернувшись обратно 2 октября в 05:30. До конца 2023 года этот состав будет задействован в перевозках пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом, а также для железнодорожных туров, например, «По Золотому кольцу» Москва – Ярославль – Иваново – Владимир – Москва, «В Сибирь» Москва – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва, «Байкальская сказка» Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Байкал и т. д.

«Новый тематический поезд «20 лет «ОАО «ЖД» станет своеобразной визитной карточкой нашей компании. Кроме того, это будет настоящий путеводитель по железнодорожным магистралям, действующим в различных регионах нашей страны. Пассажиры смогут узнать много нового о достопримечательностях в пределах каждой из них. Надеюсь, что после поездки в этом поезде им захочется вживую увидеть эти локации и они включат их в свой график дальнейших путешествий», – сказал Иван Колесников.

В составе тематического поезда «20 лет ОАО «ЖД» – 17 новых купейных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов. Один из них штабной. В нем размещена общая информация о компании «Российские железные дороги»: наиболее интересные факты, самые яркие проекты, реализованные с 2003 года, а также основные результаты работы за этот период. Каждый из остальных 16 вагонов посвящен одной из 16 железных дорог – от Калининградской до Дальневосточной.

Новые вагоны созданы на основе передового опыта в области пассажирского вагоностроения с использованием новейших технологий, оборудования и материалов.

Благодаря герметичным переходам передвигаться между вагонами удобно в любое время года. Они оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, системами видеонаблюдения и электронными табло, системами очистки и обеззараживания воды, экологически чистыми санитарными комнатами и душевыми кабинами.

В санитарных комнатах предусмотрены пеленальные столики, бесконтактные автоматы подачи мыла и воды, сушилка для рук и т. д.

В купе на окнах установлены солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, у каждого места есть индивидуальный сейф, светильник и дополнительные источники электропитания для зарядки гаджетов.

В штабном вагоне предусмотрено специализированное купе для маломобильных пассажиров.