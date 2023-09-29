На Северо-Кавказской магистрали устойчивым спросом пользуется услуга по перевозке домашних животных без сопровождения

09:23

В январе-августе текущего года поездами формирования Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» перевезено более 5 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Это на 16% превышает уровень прошлого года.

Чаще всего в самостоятельно путешествие хозяева отправляли собак и кошек.

Наибольшее количество питомцев было отправлено с вокзала Ростов-Главный.

Напомним, что перевозочный документ оформляется в специализированных багажных кассах СКЖД. Для приобретения документа необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя/получателя и другие необходимые сведения. С более подробной информацией, в том числе списком животных, которые допускаются к перевозке, можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Перевозка домашних животных без сопровождения».

В течение всей поездки животное находится в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.