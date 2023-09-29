Туристический поезд Белгород – Поныри отправился в первую поездку

21:06

В первую поездку по новому туристическому маршруту Белгород – Поныри, открытому в честь 20-летия ОАО «ЖД», отправился современный электропоезд ЭП2Д. Первыми пассажирами стали более сотни белгородских школьников.

По пути до станции назначения состав сделал остановку на станции Ржава, где ребят в торжественной обстановке приветствовали начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Павел Иванов подчеркнул, что туристические маршруты будут и в дальнейшем активно развиваться: возможность осуществлять подобные экскурсионные поездки появится у жителей Старого Оскола, Орла и Воронежской области.

Губернатор Роман Старовойт отметил, что ЮВЖД планомерно создает условия для внутреннего туризма по железной дороге, о чем свидетельствуют обновленные вокзалы, отремонтированные перроны, музейные комнаты в вокзальных комплексах.

Регулярные рейсы туристического электропоезда Белгород – Поныри начнутся 8 октября. По воскресеньям он будет отправляться со станции Белгород в 10:05 прибытием на станцию Поныри в 13:06. Из Понырей состав будет отправляться в 16:25 и прибывать в Белгород в 19:47. Остановки предусмотрены на станциях и остановочных пунктах Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино, Звонница, Парк Победы, Прохоровка, Музейный комплекс, Ржава и Солнцево.

Пассажиры туристического поезда смогут посетить Поныровский историко-мемориальный музей и новый мемориальный комплекс «Курская битва», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.