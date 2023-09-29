Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Моховые Горы

2023-09-29 16:14
На Горьковской железной дороге назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Моховые Горы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением профилактических работ на канатной дороге Нижний Новгород – Бор на Горьковской железной дорогеназначены дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Моховые горы.

Электрички будут курсировать ежедневно со 2 по 15 октября 2023 года по следующему расписанию:

Нижний Новгород – Моховые Горы:

  • № 6236 отправлением в 12:23, прибытием в 13:03;
  • № 6238 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15;
  • № 6240 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06;
  • № 6248 отправлением в 19:32, прибытием в 20:11.

Моховые Горы – Нижний Новгород:

  • № 6215 отправлением в 13:11, прибытием в 13:50;
  • № 6217 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07;
  • № 6219 отправлением в 16:26, прибытием в 17:06;
  • № 6227 отправлением в 19:26, прибытием в 19:59.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:

  • в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00;
  • в справочной службе на железнодорожных вокзалах;
  • в пригородных билетных кассах;
  • на сайте ОАО «ЖД»;
  • на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru