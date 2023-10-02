Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый железнодорожный вокзал Нягань принял первых пассажиров

2023-10-02 09:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 октября в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры открыл свои двери для пассажиров новый железнодорожный вокзал. Мероприятие прошло с участием начальника Свердловской железной дороги Павла Бурцева и губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.

В новом здании оборудованы билетные кассы, залы ожидания, туалеты, для маленьких пассажиров – игровая комната. Вокзальный комплекс адаптирован для маломобильных пассажиров. Установлены яркие навигационные знаки и указатели, электронные табло прибытия/отправления поездов. Дизайнерское оформление выполнено по технологии аэрографики, элементы росписи стен включают в себя северные мотивы. Дополнительный уют обстановке придают цветочные кашпо и аромамашины.

К открытию нового вокзала также обновлена пассажирская инфраструктура станции Нягань – платформы, освещение, ограждение. Для удобства пассажиров на платформах установлены погодные модули, информационные указатели, дополнительные скамейки и урны. Благоустроена прилегающая территория.

Следующим этапом на вокзале Нягань будут открыты комнаты длительного отдыха, появятся автоматические камеры хранения, бесшовный Wi-Fi.

Приветствуя первых пассажиров, начальник СвЖД выразил уверенность, что новый вокзальный комплекс по достоинству оценят и жители, и туристы, прибывающие знакомиться с историей и природой северного края.

«Сегодня станция Нягань – важный транспортный узел. Ежедневно его услугами пользуются около 400 человек. Проект абсолютно не типовой, он создавался под местные условия. Нам важно, чтобы комфорт и качественный сервис были доступны жителям как мегаполисов, так и небольших городов. Уверен, что вокзал будет не только хорошо обслуживать пассажиров, но и займет достойное место в ряду достопримечательностей города, станет точкой притяжения творческих проектов», – подчеркнул Павел Бурцев, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

