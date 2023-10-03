Новый пешеходный тоннель и южный павильон открылись на Белорусском вокзале для МЦД-1 и МЦД-4

10:05

На Белорусском вокзале Москвы открылись два новых объекта пассажирской инфраструктуры – южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит обеспечить проход на платформы МЦД-1 и МЦД-4. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, сходы на платформы оборудованы эскалаторами и лифтами.

Всего в ходе подготовки к запуску МЦД-4 на вокзале были возведены три новые платформы – две береговые и одна островная для приема и отправки поездов МЦД, пригородных электричек и аэроэкспрессов.

На островной платформе возможна кросс-платформенная – без перехода – пересадка пассажиров между двумя диаметрами. Береговая платформа, которая ранее располагалась напротив жилого дома, смещена в сторону остановочного пункта Беговая, а площадка у дома благоустроена, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.