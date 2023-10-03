Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 250 дополнительных поездов планируется назначить на ноябрьские праздники

2023-10-03 17:02
Более 250 дополнительных поездов планируется назначить на ноябрьские праздники
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На праздничные дни ноября холдингом «ЖД» планируется назначить более 250 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 10% больше, чем годом ранее.

День народного единства в этом году приходится на субботу, так что выходные продлятся с 4 по 6 ноября. Пиковой датой выезда станет 3 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 6 ноября.

Дополнительные поезда будут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск, Брест, из Санкт-Петербурга – в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу.

Кроме того, дополнительные назначения запланированы на таких направлениях, как Петрозаводск – Псков, Кисловодск – Ростов-на-Дону, Уфа – Имеретинский Курорт, Тюмень – Оренбург, Воронеж – Казань.

Получить больше информации о графике движения поездов и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru