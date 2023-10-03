Более 250 дополнительных поездов планируется назначить на ноябрьские праздники

17:02

На праздничные дни ноября холдингом «ЖД» планируется назначить более 250 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 10% больше, чем годом ранее.

День народного единства в этом году приходится на субботу, так что выходные продлятся с 4 по 6 ноября. Пиковой датой выезда станет 3 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 6 ноября.

Дополнительные поезда будут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск, Брест, из Санкт-Петербурга – в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород и Анапу.

Кроме того, дополнительные назначения запланированы на таких направлениях, как Петрозаводск – Псков, Кисловодск – Ростов-на-Дону, Уфа – Имеретинский Курорт, Тюмень – Оренбург, Воронеж – Казань.

Получить больше информации о графике движения поездов и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».