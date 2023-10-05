Центральная платформа для двух диаметров на Беговой будет необычной формы

Центральная платформа для двух диаметров на Беговой будет необычной формы

12:08

На остановочном пункте Беговая возведены основные конструкции центральной платформы островного типа, где пассажиры смогут сделать кросс-платформенную пересадку между МЦД-1 и МЦД-4. Здесь соединяются две линии, образуя в междупутье пространство для платформы в форме трапеции. Ее ширина в самом узком месте – 8 м, в самом широком – 26 м, длина - 265 м. Беговая станет первой общей остановкой для двух диаметров, она также будет интегрирована с одноименной станцией метрополитена.

Всего на Беговой возводятся 3 новые платформы: две береговые, центральная – островная, а также надземный вестибюль с конкорсом общей площадью около 4 тыс. кв. м с кассово-турникетной и технической зонами. Все сходы оборудуют эскалаторами и лифтами для удобства маломобильных граждан.

В настоящее время ведется заливка фундамента южной платформы и подготовка к возведению северной, проводятся монолитные работы по возведению опор конкорса.

Строительство ведется без остановки движения поездов. Для пассажиров обустроены временные деревянные платформы и пешеходный мост, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.