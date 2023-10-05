Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Центральная платформа для двух диаметров на Беговой будет необычной формы

2023-10-05 12:08
Центральная платформа для двух диаметров на Беговой будет необычной формы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На остановочном пункте Беговая возведены основные конструкции центральной платформы островного типа, где пассажиры смогут сделать кросс-платформенную пересадку между МЦД-1 и МЦД-4. Здесь соединяются две линии, образуя в междупутье пространство для платформы в форме трапеции. Ее ширина в самом узком месте – 8 м, в самом широком – 26 м, длина - 265 м. Беговая станет первой общей остановкой для двух диаметров, она также будет интегрирована с одноименной станцией метрополитена.

Всего на Беговой возводятся 3 новые платформы: две береговые, центральная – островная, а также надземный вестибюль с конкорсом общей площадью около 4 тыс. кв. м с кассово-турникетной и технической зонами. Все сходы оборудуют эскалаторами и лифтами для удобства маломобильных граждан.

В настоящее время ведется заливка фундамента южной платформы и подготовка к возведению северной, проводятся монолитные работы по возведению опор конкорса.

Строительство ведется без остановки движения поездов. Для пассажиров обустроены временные деревянные платформы и пешеходный мост, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru