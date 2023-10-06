График движения более 50 пригородных поездов изменится на время проведения ремонтных работ на Черноморском побережье

15:25

11 октября начинается капитальный ремонт на участке между тоннелями № 6 и № 7 на перегоне Сочи – Мацеста в Краснодарском крае. В связи с этим существенно изменится график движения пригородных поездов, курсирующих на Черноморском побережье.

Так, временно будут выведены из расписания поезда «Ласточки» №№ 6815, 6816, 6818, 6817, 6826 и 6823, курсирующие на направлении Сочи – Имеретинский Курорт.

Кроме того, изменится график движения более 50 пригородных поездов, курсирующих по побережью. В частности у ряда «Ласточек», которые отправляются со станций Роза Хутор, Имеретинский Курорт и Аэропорт Сочи, вместо Сочи конечной остановкой станет Мацеста.

Работы предполагается завершить 5 декабря. Их проведение специально запланировано в период межсезонья, когда происходит снижение пассажиропотока в курортной зоне.

В ходе капитального ремонта на 140-метровом межтоннельном участке будет выполнено обустройство фундамента для последующей укладки пути по технологии LVT (Low Vibration Track). Эта инновационная технология позволит снизить вибрацию, обеспечить плавность хода и увеличить скорость движения поездов.

Укладку нового пути предполагается выполнить в следующем году после того, как завершится процесс осадки фундамента.

На этом этапе также будет выполнен ремонт фасадных частей порталов обоих тоннелей.

В общей сложности, к работам планируется привлечь более 150 специалистов.

В рамках реализации этого проекта в 2022 и 2023 годах уже были выполнены работы в тоннелях №6 и №7, являющихся одними из старейших на Северо-Кавказской железной дороге. Их постройка датируется 1913-1914 годами.

В сооружениях отремонтировали и укрепили своды, обновили инженерные системы и произвели укладку пути по технологии LVT.

Отметим, что всю оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.