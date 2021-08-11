Более 6 тыс. маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги с начала года

Более 6 тыс. маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги с начала года

14:00

В январе-июле 2021 года специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги получили 6,2 тыс. пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения (за аналогичный период 2020 года – 4,2 тыс.). Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «ЖД» поступило от пассажиров вокзалов Екатеринбург, Тюмень, Пермь-2 и Сургут.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь в высадке и посадке в поезда, перемещении ручной клади и багажа, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы и т. д.). Заявки на услуги сопровождения через ЦСМ ОАО «ЖД» поступают в специализированные службы помощи. На СвЖД они действуют на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и Пыть-Ях. Там, где наличие такой службы не предусмотрено, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

Холдинг «ЖД» ведет постоянную работу над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в состав поездов дальнего следования включают вагоны со специализированным купе. Ежегодно количество таких вагонов увеличивается (за счет приобретения нового и модернизации эксплуатируемого подвижного состава). В специализированные купе поездов формирования АО «ФПК» для инвалида и его сопровождающего действует скидка 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.