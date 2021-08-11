Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 6 тыс. маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги с начала года

2021-08-11 14:00
Более 6 тыс. маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги с начала года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июле 2021 года специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги получили 6,2 тыс. пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения (за аналогичный период 2020 года – 4,2 тыс.). Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «ЖД» поступило от пассажиров вокзалов Екатеринбург, Тюмень, Пермь-2 и Сургут.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь в высадке и посадке в поезда, перемещении ручной клади и багажа, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы и т. д.). Заявки на услуги сопровождения через ЦСМ ОАО «ЖД» поступают в специализированные службы помощи. На СвЖД они действуют на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и Пыть-Ях. Там, где наличие такой службы не предусмотрено, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

Холдинг «ЖД» ведет постоянную работу над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в состав поездов дальнего следования включают вагоны со специализированным купе. Ежегодно количество таких вагонов увеличивается (за счет приобретения нового и модернизации эксплуатируемого подвижного состава). В специализированные купе поездов формирования АО «ФПК» для инвалида и его сопровождающего действует скидка 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru