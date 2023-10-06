Новый российский электропоезд ЭП2ДМ начал курсировать на Свердловской магистрали

12:28

С 6 октября на Свердловской железной дороге начал курсировать российский электропоезд новой модификации ЭП2ДМ. Он поступил на СвЖД по программе обновления подвижного состава для пригородных перевозок. Первую поездку поезд совершил по маршруту Ишим – Тюмень.

Комфортабельный состав в шестивагонном исполнении будет курсировать в Тюменской области на ежедневных рейсах № 7341 Ишим – Тюмень (отправление в 05:17, прибытие в 09:32) и № 7342 Тюмень – Ишим (отправление в 18:40, прибытие в 22:53).

Электропоезд построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов, установлены герметичные тонированные стеклопакеты. В экстерьере использованы современные решения. Подвижной состав приспособлен для выхода пассажиров как на высокие, так и на низкие платформы (за счет дополнительной выдвижной подножки). Вагоны оборудованы системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами.

В салонах установлено светодиодное освещение, информационные табло. Для удобства пассажиров форма кресел стала более эргономичной, а при встречной рассадке обеспечено дополнительное пространство между рядами (+6 см). В каждое кресло встроены USB-розетки с функцией быстрой зарядки гаджетов. В вагонах есть места для хранения ручной клади и верхней одежды, зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов.

В электропоезде создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью. В головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Туалетные комнаты оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров. Информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

До конца 2023 года на СвЖД поступят еще 5 электропоездов ЭП2ДМ. Они также заменят поезда предыдущих серий на действующих пригородных маршрутах в Тюменской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.