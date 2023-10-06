С 7 октября на Красноярской железной дороге изменится расписание сезонных пригородных маршрутов

11:07

В связи с завершением дачного сезона на КрасЖД с 7 октября изменятся маршруты и дни курсирования ряда пригородных поездов. Преимущественно корректировки затронут выходные дни.

Утренний электропоезд Красноярск – Зеледеево будет курсировать только по будням (отправление со станции Красноярск в 07:46, прибытие в Зеледеево в 09:23), дневной поезд Зеледеево – Красноярск – только по понедельникам, вторникам и четвергам (отправление из Зеледеево в 13:22, прибытие в Красноярск в 14:05)

Дачный поезд Красноярск – Снежница – Красноярск, который ходил по субботам, отменяется. В этот день пассажиры смогут воспользоваться электропоездом Красноярск – Назарово (отправление из Красноярска в 08:47) – теперь он будет совершать остановки на дачных платформах Колягино, Пугачево, Караульная и Рябинино.

Сократится маршрут утренней электрички выходного дня Красноярск Северный – Кемчуг – Красноярск (отправление со станции Красноярск-Северный в 08:29). По субботам она будет следовать до Зеледеево, а по воскресеньям и будним дням – до станции Красноярск.

Также по выходным дням отменяется ряд сезонных электропоездов до Кемчуга, Снежницы, Зыково и Камарчаги.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Подробную информацию можно получить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.