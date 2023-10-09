Расписание некоторых пригородных поездов Курского направления Московской магистрали и МЦД-2 изменится с 11 октября

12:14

Расписание некоторых пригородных поездов Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 11 по 21 октября на период проведения сложных инженерных работ по замене седьмого пролетного строения моста через Оку в Серпухове. Длина каждого пролета – 110 м, вес – 586 тонн.

Второй главный путь, по которому поезда следуют из Тулы в Москву, на участке Тарусская – Серпухов будет закрыт на 10 суток при сохранении движения поездов по соседнему пути в реверсивном режиме с пропуском составов поочередно в обе стороны.

Обращаем внимание пассажиров, что связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-2.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.