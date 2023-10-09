Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Летом 2023 года благодаря сервису забытых вещей пассажирам Восточно-Сибирской магистрали возвращено около 450 вещей, забытых в поездах дальнего следования

2023-10-09 09:57
В течение трех летних месяцев 2023 года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено более 440 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования.

Чаще всего в вагонах оставляли предметы одежды, книги, телефоны и документы. Однако среди утерянного имущества встречались и необычные вещи: так, пассажирам были возвращены флейта, фотоаппарат, карниз для ванной комнаты и соковыжималка.

Всего с начала 2023 года пассажирам на ВСЖД возвращено уже 1020 вещей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Найти и вернуть забытое имущество владельцам удается в 98% случаев.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

