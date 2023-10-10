Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Стерлитамак начал работать новый зал ожидания для маломобильных пассажиров

2023-10-10 14:52
На вокзале Стерлитамак начал работать новый зал ожидания для маломобильных пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

10 октября на первом этаже железнодорожного вокзала Стерлитамак состоялось открытие нового зала ожидания для маломобильных пассажиров. В мероприятии приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги и представители причастных региональных министерств.

Новое специализированное пространство представляет собой зал ожидания общей площадью порядка 22 кв. м, оснащенный всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В том числе здесь установлены и размещены табло с расписанием и справочный видеотерминал, индукционное оборудование для слабослышащих пассажиров, пиктограммы и мнемосхема для слабовидящих, предусмотрены специальные места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках.

Отметим, что для получения помощи маломобильным пассажирам необходимо оформить соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД» (8 (800) 775-00-00, звонок бесплатный). Работники вокзала встретят пассажира на вокзале, сопроводят по основным функциональным зонам, окажут помощь при получении предоставляемых услуг, при посадке-высадке в поезд и перемещении багажа. Услуги сервиса предоставляются бесплатно, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

