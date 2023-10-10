Проект «Графский поезд» стал одним из победителей Всероссийской туристической премии «Маршрут года»

14:36

«Графский поезд» – совместный проект Юго-Восточной железной дороги, правительства Воронежской области и АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» – занял первое место в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» на окружном этапе Всероссийской туристической премии «Маршрут года» по Северо-Западному и Центральному федеральным округам.

Ретропоезд, ставший визитной карточкой Воронежской области, пользуется большой популярностью у горожан и гостей города: с запуска проекта в 2021 году «Графский поезд» перевез более 20 тыс. пассажиров.

Призовые места на конкурсе завоевали и другие туристические проекты, реализованные на Юго-Восточной железной дороге. В номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» второе место присуждено ретропоезду на паровозной тяге «Дорогой мужества» сообщением Старый Оскол – Сараевка (Белгородская область). Этот проект посвящен 80-летию Победы в Курской битве и памяти строителей 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава, проложенной в 1943 году всего за 32 дня для снабжения войск Красной армии на Курской дуге.

В номинации «Лучший туристический поезд» второе место занял «Бобренок», доставляющий туристов в Воронежский природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова, а третье – экскурсионный пригородный состав сообщением Белгород – Прохоровка – Белгород, на котором можно совершить поездку в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».

Всего на соискание премии было представлено 176 проектов из 24 регионов Российской Федерации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.