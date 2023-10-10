Летом 2023 года пассажирам поездов вагонного участка Чита вернули 270 забытых вещей

09:37

В летние месяцы 2023 года пассажирам вернули 270 вещей, забытых в поездах формирования вагонного участка Чита.

Чаще всего забывали одежду, различные гаджеты и зарядные устройства к ним, детские игрушки и книги. Среди необычных находок, которые вернули владельцам прошедшим летом, были самокат, сушилка для посуды, баскетбольный мяч, скрипка и укулеле.

Отметим, что с начала 2023 года благодаря онлайн-сервису АО «ФПК» пассажирам поездов участка Чита вернули 633 предмета собственности – на 4% больше, чем за 9 месяцев 2022 года.

В случае потери личных вещей в поезде можно подать заявку на сайте ОАО «ЖД» в течение 30 дней с начала поездки. Нужно указать свое имя, номер билета, телефон, электронную почту и номер документа, по которому был куплен билет. Также необходимо подробно описать свои вещи и указать примерное место в вагоне, где они могли быть оставлены.

Напомним: сервис поиска забытых вещей в поездах дальнего следования начал работать 1 марта 2019 года и пользуется большим спросом у пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.