Новый поезд сообщением Санкт-Петербург – Минск будет курсировать в ноябрьские праздничные выходные

15:36

На ноябрьские праздники 2023 года Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает новый пассажирский поезд №251/252 сообщением Санкт-Петербург – Минск.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится с Витебского вокзала 4 ноября в 21:46 и прибудет в Минск на следующие сутки в 13:01, кроме того посетить Минск можно будет, отправившись из Санкт-Петербурга 6 ноября в 20:13.

Из Минска поезд отправится 5 и 7 ноября в 19:03 и прибудет на Витебский вокзал Санкт-Петербурга на следующие сутки в 08:53.

В состав поезда войдут купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для маломобильных пассажиров. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств.

Продажа билетов на пассажирский поезд №251/252 сообщением Санкт-Петербург – Минск уже открыта. Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.